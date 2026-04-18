Alba, al via i lavori di riqualificazione dei minialloggi per anziani di via Mameli: "Attenzione particolare ai più fragili"

Nei prossimi giorni partiranno i lavori per la manutenzione straordinaria dei minialloggi comunali per anziani di via Mameli ad Alba.

Saranno eseguiti interventi di riqualificazione per migliorare accessibilità, sicurezza e qualità della vita degli ospiti, in particolare di coloro che presentano ridotte capacità motorie o condizioni di fragilità sanitaria.

Tra le opere principali è previsto il ripristino della piena funzionalità del cancello carraio e del cancelletto pedonale, che saranno sostituiti con nuovi sistemi automatizzati e collegati all’impianto citofonico per l’apertura a distanza. Contestualmente, sarà riqualificata la pavimentazione del cortile, sia nella parte antistante sia in quella retrostante i cancelli, al fine di migliorare la percorribilità e l’accessibilità degli spazi.

Sarà inoltre automatizzata la porta di ingresso della scala/ascensore B, mediante l’installazione di un sistema progettato per agevolare il passaggio degli utenti con difficoltà motorie, garantendo maggiore autonomia e sicurezza.

All’interno degli alloggi è previsto un intervento particolarmente significativo con la trasformazione delle vasche da bagno in docce in dodici appartamenti, rispondendo a una richiesta più volte espressa dai residenti. Questa soluzione consentirà di migliorare sensibilmente l’accessibilità dei servizi igienici, riducendo i rischi e facilitando le attività quotidiane delle persone anziane o con mobilità ridotta.

Il progetto comprende anche la riqualificazione di due unità abitative attualmente insalubri, attraverso interventi di isolamento termico, risanamento delle superfici e installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata, indispensabili per garantire ambienti più salubri, soprattutto per persone con problematiche respiratorie.

Ulteriori lavori interesseranno le coperture, con il ripristino delle guaine impermeabilizzanti dei tetti piani dei due corpi scala e dei torrini degli ascensori, al fine di eliminare le infiltrazioni e prevenire ulteriori danni strutturali.

L’investimento complessivo è di 140 mila euro ed è interamente finanziato da un avanzo di amministrazione.

"Il progetto – dichiarano il sindaco Alberto Gatto e l’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio – nasce dall’ascolto diretto dei residenti e delle loro esigenze quotidiane. Abbiamo voluto intervenire in modo concreto per migliorare accessibilità, comfort e sicurezza, con un’attenzione particolare alle persone più fragili. Si tratta di un investimento importante che conferma l’impegno dell’Amministrazione nel garantire ambienti dignitosi, sicuri e adeguati a chi vive nei minialloggi comunali, promuovendo al tempo stesso una maggiore autonomia e qualità della vita".