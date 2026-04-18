Vernante piange Carlo Macario, storico fondatore del Cavallino Irish Pub

Lutto a Vernante per la scomparsa di Carlo Macario, conosciuto da tutti come “Ciano del Cavallino”, fondatore e storico titolare del Cavallino Irish Pub, uno dei locali simbolo del panorama birrario della provincia di Cuneo. Aveva 76 anni e si è spento nella mattinata di oggi, sabato 18 aprile, alla residenza Mater Amabilis di Cuneo, dove era stato ricoverato.

Amava il suo lavoro, tanto da non sentirne il peso e trasmettere lo stesso approccio anche a chi lo ha affiancato. Nel suo locale ha accolto intere generazioni di giovani che ne hanno apprezzato la professionalità, cortesia, senso dell’umorismo e grande capacità di ospitalità. La musica e la buona cucina sono stati i tratti distintivi con cui il Cavallino si è affermato richiamando clienti anche da fuori provincia.

Originario di Vernante e figlio di ristoratori, Macario aveva frequentato l’Istituto alberghiero di Alassio. Nel 1982 trasformò l’attività di famiglia dando vita al noto Cavallino da Cavallo Bianco.

Il locale, in stile pub irlandese in cui l'atmosfera si scalda ulteriormente grazia alla presenza di un caminetto a legna, era molto frequentato per l’ampia selezione di birre e per i panini preparati da “Ciano”.



Numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia, tra questi c'è chi ha scritto al nostro giornale e lo ricorda così: "Addio Ciano! Mi mancheranno le chiacchierate al pub, le serate al tavolo davanti a un caffè o a un panino, le discussioni sull'Irlanda, sulla cultura celtica e sui tuoi viaggi, i tuoi scherzi sempre simpatici e fantasiosi e le tue risate! Lassù salutami S. Patrizio e S. Nicolao, uniti in un ecumenismo iberno-vernantese che non guasta... E vedi se riesci a fare qualcosa per questo mondo matto, magari con un buon boccale di Guinness spillato come tu sai fare".

Lascia la moglie Grazia, le figlie Elisa e Giorgia con i generi Flavio e Nicola, gli adorati nipoti Emma, Isaia e Martino, oltre a parenti e amici che lo ricordano con affetto.

I funerali, provenienti dall’abitazione di piazza dell’Ala 20/a, saranno celebrati lunedì 20 aprile alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di San Nicolao a Vernante. Il rosario sarà recitato domenica 19 aprile alle 20.30 nella stessa chiesa.