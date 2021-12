A Cuneo la casa di Babbo Natale per la TIN

L’Associazione Voglia di Crescere, con sede in Busca, nata nel 2006 supporta il reparto TIN Terapia Intensiva Neonatale dell’Az. Ospedaliera Santa Croce Carle di Cuneo attraverso il sostegno concreto ai neonati ed alle loro famiglie, l’acquisto di attrezzature mediche e la sensibilizzazione della cittadinanza verso questa realtà.

Dopo il grande successo della serata di domenica 12 dicembre al Teatro Toselli di Cuneo organizzata unitamente al gruppo musicale saviglianese 4SANGIU che ha portato in scena lo spettacolo #tuttipiccoliprincipi, l’Associazione Voglia di Crescere, sabato 18 e domenica 19 dicembre, allestirà la casetta di Babbo Natale in Cuneo – C.so Nizza angolo C.so Dante in cui accoglierà tutti i bambini, anche quelli che non hanno avuto la necessità di essere curati dalla Terapia Intensiva Neonatale, offrendo loro un piccolo dono.

“Questa iniziativa – commenta Daniela Ferrero presidente dell’Associazione Voglia di Crescere – è stata ideata per sostituire l’annuale festa di Natale che pre-emergenza covid si teneva presso l’Az. Ospedaliera S. Croce e Carle. Il ns. prossimo obiettivo è l’acquisto di UN VIDEO LARINGOSCOPIO E DI UN MONITOR PER ENDOSCOPIA da donare alla Terapia Intensiva Neonatale. Ringraziamo fin d’ora” - continua Daniela Ferrero – “il Comune di Cuneo che ha concesso la piazza, Armando Garden per l’allestimento Natalizio, Consorzio Mela Rossa IGP e Assortofrutta per la concessione dei regali e tutti i sostenitori di questa iniziativa".

"Le giornate in piazza – commenta il primario della TIN Dr. Andrea Sannia - saranno anche l’occasione per fare gli auguri di Buone Feste a tutti i volontari e sostenitori di Voglia di Crescere. Ringrazio Voglia di Crescere per questa nuova iniziativa così bella e significativa anche in vista delle vicine festività natalizie nonché tutto il personale infermieristico e medico per la sensibilità e per l’impegno profuso in reparto".

Chi volesse sostenere Voglia di Crescere nell’acquisto del VIDEO LARINGOSCOPIO E DEL MONITOR PER ENDOSCOPIA potrà effettuare un bonifico al seguente IBAN IT55O0200810290000100909374 oppure utilizzando Satispay (negozi) Voglia di Crescere.