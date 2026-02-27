Valmala ricorda i nove partigiani garibaldini caduti ottantun anni fa

Domenica 8 marzo 2026, al Santuario di Valmala, si terrà la consueta commemorazione in memoria dei nove partigiani garibaldini uccisi 81 anni fa dai fascisti della Monterosa: Ernesto Casavecchia, Giorgio Minerbi, Andrea Ponzi, Tommaso Racca, Pierino Panero, Alessandro Rozzi, Biagio Trucco, Ivan Volhov Plavlovich e Francesco Salis.

Da oltre otto decenni, ogni anno, cittadini, associazioni e istituzioni si ritrovano sul piazzale del Santuario per rendere omaggio al sacrificio di questi giovani caduti, simbolo della lotta per la libertà, la democrazia e la nascita della Costituzione repubblicana.

Nel contesto attuale, caratterizzato da fenomeni di revisionismo e da un indebolimento della memoria collettiva, la ricorrenza assume un significato ancora più profondo. La salita a Valmala vuole essere non solo un gesto di commemorazione, ma anche un richiamo all’importanza dei valori di partecipazione, unità e vigilanza civile che animarono la Resistenza.

Il programma della giornata prevede alle ore 10.00 il ritrovo e l’omaggio ai caduti, seguito dalla celebrazione della Santa Messa alle 10.30. Alle 11.15 sono in agenda i saluti istituzionali, mentre alle 11.30 è prevista l’orazione ufficiale della professoressa Elisa Magalì Tonda, con la partecipazione degli alunni della Scuola secondaria di Piasco. La cerimonia si concluderà con il pranzo delle ore 12.30.