Rifiuti abbandonati lungo la “Lea” di Carassone: individuato uno dei responsabili

L’abbandono di rifiuti lungo la “Lea”, ovvero il viale alberato pedonale che affianca via Cottolengo collegando Carassone a Breo, era stato uno degli argomenti più spinosi emersi durante l’incontro pubblico promosso dall’Amministrazione comunale lo scorso 23 febbraio presso il Centro Anziani di via del Campo. Oggi, a distanza di pochi giorni, la notizia dell’individuazione di uno dei responsabili da parte del Comando di Polizia Locale.

"La nostra gratitudine a tutti coloro che nella quotidianità segnalano episodi di grave inciviltà e, nel caso specifico, un sincero ringraziamento all’anonimo cittadino che ha dapprima notato alcuni sacchi lecitamente depositati davanti ad un uscio domestico, salvo poi scorgerli, poche ore dopo, abbandonati lungo la “Lea”.

Da qui la segnalazione e le relative indagini condotte dalla Polizia Locale, in collaborazione con Proteo, che hanno permesso di individuare il responsabile» la ricostruzione del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore all’Ambiente Gabriele Campora. «Un caso da manuale che testimonia quanto la collaborazione dei cittadini sia fondamentale per il rispetto delle regole e per una città più pulita e più sicura. Grazie, dunque, alla cittadinanza, alle forze dell’ordine e a tutti coloro che nel quotidiano si impegnano per il bene della comunità".



