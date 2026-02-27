Addio a Pier Giorgio Mattiauda: fondò il gruppo di concessionarie d’auto attivo a Cuneo, Bra e San Rocco di Bernezzo

Lutto nell’imprenditoria cuneese per la scomparsa di Pier Giorgio Mattiauda, fondatore dell’omonimo gruppo di concessionarie d’auto.

L’imprenditore, 78 anni, era malato da alcuni anni. Si è spento questa mattina all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo.

Originario della frazione cuneese di San Benigno, verso la fine degli Anni Settanta aveva fondato insieme alla moglie Luciana il primo di una rete di punti vendita.

Una realtà, ora guidata dai figli, che oggi opera forte di un centinaio di collaboratori, rappresentando una delle aziende del settore più attive in provincia, presente coi marchi Automattiauda e Fuji Auto in cinque punti vendita aperti a Cuneo – in via Torino e via Valle Maira a Confreria –, a San Rocco di Bernezzo e a Bra.

Con la moglie Pier Giorgio Mattiauda lascia i figli Michela, Enzo e Elena, il fratello Giovanni (un altro fratello, Michelangelo, è mancato nel novembre scorso), la sorella Anna e i nipoti.

I funerali saranno celebrati lunedì 2 marzo, alle ore 15.30 nella parrocchia di San Benigno, nel cui cimitero verrà poi tumulata la salma.

La stessa chiesa parrocchiale ospiterà la recita del rosario, questa sera, venerdì 27 febbraio, alle ore 20.

Messa di Settima sabato 7 marzo alle 17.30, Trigesima sabato 28 alle 19, sempre nella parrocchiale.