Marene punta sulla De.C.O.: imprese e Comune insieme per valorizzare le eccellenze locali

Prosegue con determinazione il percorso avviato dal Comune di Marene per valorizzare le proprie eccellenze locali attraverso la De.C.O., la Denominazione comunale di origine.

Nei giorni scorsi la Commissione comunale ha incontrato le aziende del settore agroalimentare del territorio per presentare prospettive, ambizioni e opportunità legate all’adesione al marchio, con l’obiettivo di creare una rete virtuosa di collaborazioni tra produttori.

Un momento di confronto partecipato, durante il quale le imprese intervenute hanno espresso interesse e avanzato spunti propositivi, sui quali l’amministrazione si è impegnata a lavorare per una concreta attuazione.

Il percorso era iniziato ufficialmente il 14 gennaio, quando la Commissione De.C.O. si era riunita per la prima volta. L’organismo, nominato con decreto del sindaco Alberto Deninotti, è composto da quattro membri designati dal Consiglio comunale: Luca Bertola, Michele Cerutti, Marco Goitre e Andrea Racca.

Alla presidenza è stato nominato l’assessore Donato Fabio, che fin dall’inizio ha sottolineato il valore strategico dello strumento per il territorio.

La De.C.O., Denominazione comunale di origine, è un marchio di riconoscimento che un Comune può attribuire a prodotti agroalimentari, artigianali o a tradizioni locali per valorizzarli e tutelarli, evidenziandone il forte legame con il territorio. Non si tratta di un marchio di qualità come DOP o IGP, bensì di un’attestazione di tipicità e identità territoriale.

Come ha spiegato l’assessore Donato Fabio: “La De.C.O. è uno strumento che consente di: riconoscere prodotti, ricette o tradizioni con un rilevante valore storico e identitario, promuovere le eccellenze locali sotto il profilo turistico ed economico, tutelare tradizioni e prodotti tipici di un Comune. Un’iniziativa dal valore economico, culturale e turistico, che si configura anche come leva di promozione per le aziende del territorio e per l’immagine stessa di Marene”.

Il regolamento, composto da 15 articoli, disciplina finalità e ambiti di applicazione e prevede l’istituzione di un Registro De.C.O., nel quale saranno iscritti i prodotti agroalimentari riconosciuti, e di un Albo comunale delle iniziative e manifestazioni che promuovono le tipicità locali.

È inoltre previsto un logo comunale personalizzato, che identificherà le produzioni riconosciute e ne rafforzerà la visibilità.

L’amministrazione intende ora coinvolgere direttamente i produttori, invitandoli a iscrivere prodotti e aziende nel Registro, così come le associazioni a contribuire all’Albo delle manifestazioni. Sono in programma anche incontri culturali e serate pubbliche con esperti del settore, per sensibilizzare cittadini e operatori all’uso e al consumo consapevole di prodotti artigianali e locali.

“La valorizzazione del territorio è fondamentale per preservare l’identità culturale, storica e ambientale locale – affermano il sindaco Alberto Deninotti e l’assessore Donato Fabio –. Ringraziamo la Commissione e le aziende che hanno partecipato a questo primo incontro. C’è soddisfazione per questo momento, ma soprattutto motivazione e determinazione affinché si possano creare sinergie e opportunità concrete. La De.C.O. deve diventare un punto di riferimento per le aziende e per tutto il territorio marenese”.

È già in programma una serata di presentazione aperta alla cittadinanza, organizzata con esperti del settore e strutturata su un tema attualmente in via di definizione.



