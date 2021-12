In crescita i contagi e le classi in quarantena a Cuneo: cancellato anche l'evento di Capodanno in piazza Foro Boario

La Struttura Comunale di Protezione Civile si è incontrata oggi con i referenti dell’Asl Cn1 e del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese per fare il punto sull’evolversi della situazione epidemiologica in città.

In base agli ultimi aggiornamenti (dati di ieri), a Cuneo sono 196 le persone risultate positive al Covid-19 e 273 quelle in isolamento (studenti esclusi). Nell’ultima settimana i numeri del contagio sono aumentati in modo importante (i positivi erano 117 mercoledì 8 dicembre), ad essere colpita è in particolare la fascia più giovane della popolazione, ad oggi in città sono infatti circa 30 le classi in quarantena, dalla Scuola dell’Infanzia alle Superiori.

Dopo l'annullamento del Capodanno in Piazza inserito nel calendario di “IllumiNatale”, deciso già nei primi giorni di dicembre, in considerazione dell’attuale situazione sanitaria in queste ore è stato comunicato ufficialmente dagli organizzatori privati anche l’annullamento dell’evento previsto per il 31 dicembre in piazza Foro Boario.

Si ricorda inoltre che fino al 6 gennaio 2022 sarà in vigore l’ordinanza comunale che impone l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto (su tutto il territorio dell’altipiano escluse le frazioni).