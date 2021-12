Passaggio da ANF ad assegno unico, il PD mantiene alta l'attenzione alle famiglie con figli disabili

L’introduzione dell’Assegno unico porterà delle importanti novità per le famiglie italiane, comprese quelle con figli disabili.

“È importante che il Governo recepisca i pareri emersi dalla Commissione Affari Sociali della Camera. In particolare, è necessaria particolare attenzione al sostegno dei figli disabili a prescindere dall’età – dichiarano la deputata dem Chiara Gribaudo e Luca Rizzo Nervo, deputato PD e assessore di Bologna -. Perché nel tempo possono cambiare le esigenze e i bisogni della persona ma quello che non deve mai mancare è il sostegno di un robusto sistema di welfare. In questo senso – proseguono Gribaudo e Rizzo Nervo – è opportuno anche escludere dal computo Isee le somme ricevute a titolo risarcitorio e il patrimonio destinato al 'dopo di noi”.

Il Partito Democratico mantiene alta l’attenzione per evitare penalizzazioni alle famiglie con figli disabili nella staffetta tra il vecchio ANF e l’Assegno unico, le cui domande dovranno esser presentate dal 1° gennaio per l’erogazione che partirà dal 1° marzo. In particolare la richiesta avanzata è del mantenimento delle clausole di salvaguardia temporanea per non arrecare svantaggi nel passaggio da un sistema all’altro in attesa di trovare una soluzione strutturale.



Il PD prosegue nella sua azione per dare supporto alle persone con disabilità e ai loro familiari. Solo qualche settimana fa era stato ripristinato l’assegno Inps ai lavoratori con invalidità dopo un intervento di Gribaudo e i suoi colleghi dem e del Ministro del lavoro Orlando.



Chiara Gribaudo e Luca Rizzo Nervo