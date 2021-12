Gnomi e addobbi: tanti bambini per i laboratori natalizi di Oasi Giovani

Ora che le decorazioni sono pronte, è veramente natale.

Hanno avuto un ottimo successo di partecipazione i laboratori natalizi di “Oasi del cucito”, il progetto di sartoria di Oasi Giovani in cui per due sabati pomeriggio – il primo di dicembre e quello appena trascorso – bambini e ragazzi si sono cimentati con stoffe, panni, nastri in raso, carta gommata, fili e bottoni colorati per realizzare gnomi e palline per addobbare l'albero di natale.

Sempre nel fine settimana appena trascorso, Oasi Giovani era presente sul Molo di piazza del Popolo per proseguire nella vendita dei panettoni solidali, a sostegno delle attività del Centro educativo post-scolastico.

Vendita che ora prosegue presso la segreteria di corso Roma 117 e nei locali di Oasi del cucito, in via Garibaldi 47. Oltre che i panettoni, presso la sartoria è possibile acquistare borse in tessuto cucite dalle sarte, che possono essere riempite con prodotti naturali del territorio, dall'olio al miele.

Intanto, prosegue il progetto di raccolta fondi “Borsa di studio Oasi”, per sostenere la frequenza di bambini e ragazzi al Centro educativo post-scolastico “Cesare e Clelia Roggiapane” di corso Roma.

Spiega il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglione: "Attraverso una donazione, ovviamente libera, si permette a tutti gli utenti del Centro educativo un accesso a prezzi calmierati, oltre ad una riduzione della retta per chi è in condizioni di difficoltà economiche.

La donazione, detraibile fiscalmente, può essere effettuata con bonifico bancario (Causale: Erogazione liberale Borsa di studio Oasi - Codice IBAN IT85 B06305 46851 000010111 122). Oppure in contanti o carta di credito/debito presso la segreteria di Oasi Giovani in corso Roma 117 a Savigliano".

"Seppur i conti non siano in attivo – aggiunge Saglione – il Centro educativo post-scolastico svolge quotidianamente un importante ruolo sociale ed educativo per tanti giovani. Invitiamo tutti i saviglianesi, e non solo, a sostenerlo: significa scommettere sul futuro dei nostri ragazzi".