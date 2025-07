Ad Alba il concerto “Mistral for Ail” all’arena del teatro sociale

Sbarca ad Alba venerdì 25 luglio alle ore 21 presso l’arena estiva del Teatro Sociale, il concerto-spettacolo “Mistral for AIL”, organizzato insieme ad AIL Cuneo e al Comune di Alba che offre il suo patrocinio all’evento.

L’appuntamento è tappa di un tour che sta portando il concerto “Mistral for AIL” in molti luoghi del Piemonte, con lo scopo di offrire un buon programma musicale ma soprattutto per raccogliere fondi a favore della Associazione Italiana contro le Leucemie, il Linfoma e il Mieloma, in particolare per la sezione cuneese intitolata a Paolo Rubino che è strettamente collegata al lavoro degli ematologi degli ospedali di Cuneo e Verduno. Il concerto albese sarà quindi a ingresso libero, e le offerte raccolte andranno per la ricerca in campo scientifico e per il lavoro che AIL svolge sul territorio e a favore degli ospedali, nella lotta continua contro i diffusi tumori del sangue.

Il gruppo Mistral è composto da Bruno Penna, voce e chitarra, Gianni Signetti alle chitarre, Stefano Cornaglia al pianoforte, Max Molino al basso e Mauro Valfrè alla batteria: una formazione che propone una scaletta di canzoni storiche e più recenti tratte dal loro cammino musicale, accompagnate e presentate da letture di brani che offrono completezza e intensità allo spettacolo, a cui si aggiungono alcune sorprese in programma durante la serata.

I Mistral si rivolgono al pubblico con una canzone d’autore che mette al centro la parola, il racconto, offrendo una proposta d’ascolto dai toni ricercati e anche profondi, inseguendo immagini, figure e coscienze, oltre al riconosciuto legame con la loro terra d’origine.