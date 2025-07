Partita la 100 Miglia del Monviso: oggi i primi arrivi

I primi arrivi della 100 Miglia del Monviso, edizione 2025, sono già attesi intorno alle 18 di oggi sabato 19 luglio. Gli ultra runner dovrebbero completare il giro di 160 chilometri della M160K con 9 mila metri di dislivello, che dal borgo medioevale, attraverso le colline saluzzesi, arriva agli alti sentieri intorno al Re di Pietra, in circa 21 ore.

Lo scorso anno il vincitore Daniele Calandri, arrivò al traguardo il giorno dopo alle 18,32 con il tempo di 21h31'41'. Enrica Dematteis fu invece la prima donna della gara con il tempo 25h30'47'', piazzandosi in settima posizione assoluta.

La partenza di ieri sera alle 21 in piazza Cavour, tra una folla applaudente ( che si è registrata in tutto il percorso cittadino e nell'abitato di Castellar) e una atmosfera carica del pathos che queste gare sanno trasmettere, è stata molto partecipata.

Lo ha evidenziato anche il commentatore sportivo della manifestazione Ivan Parasacco, voce del Tor X , sottolineando il sentimento tangibile di unione che connota questa manifestazione, sportiva, solidale, ecologica e di promozione del territorio e che unisce, un parco, 2 vallate, 18 Comuni, 30 associazioni, oltre 500 volontari, centinaia di spettatori. "Mi fa molto piacere percepire questo in una gara".

Erano un centinaìo gli atleti al via della ultra- trail che richiede una preparazione fisica e mentale notevole, dopo i saluti pieni di ammirazione per loro del sindaco Franco Demaria, dell’assessore allo sport Enrico Falda e del presidente della Fab Carlo Allemano.

Per chi arriva stasera in piazza Cavour, sarà stata una sola notte di corsa e cammino, altri passeranno anche quella tra sabato e domenica. Il tempo massimo per giungere al traguardo in piazza Cavour è di 44 ore.

La quinta edizione della 100 Miglia del Monviso, si compone di un trittico di gare. Oltre la M160K in svolgimento, oggi sabato 19 luglio avverrà la partenza della 50 chilometri : la M50K con il via alle 15 da Sanfront, mentre la gara “corta” da 20 chilometri, la M20K, è in partenza domani mattina da Brossasco. Tutte arriveranno a Saluzzo.

Domenica 24 agosto il trittico del Monviso si chiuderà a Crissolo, il Comune che vide la nascita delle storiche Guide del Monviso. Per l’occasione prenderà il via il Monviso Trail, una 26 km che lungo i sentieri storici del “Giro di Viso”.

Il programma

Sabato 19 luglio

9 – Apertura Village di Saluzzo

13.30 – Apertura segreteria M50K a Sanfront

15 – Partenza M50K da Sanfront

dalle 18 – Primi arrivi M160K a Saluzzo

dalle 19.30 – Primi arrivi della M50K a Saluzzo

Domenica 20 luglio -

07.30 – Apertura segreteria M20K a Brossasco

09 – Partenza M20K da Brossasco

09– Apertura Village di Saluzzo

dalle 10.45 – Primi arrivi M20K a Saluzzo

15 – Premiazioni M20K – M50K – M160K

17 – Chiusura Village

Gli eventi collaterali

Sabato 19 luglio dalle 21 in piazza Cavour

Maratona cinema by Vibram. Verranno proiettati i docufilm: Odyssea Borealis- The unknown still exists con Matteo Della Bordella. A seguire “Cervino- La cresta del Leone” con Hervè Barmasse. Di seguito “Duality” con: Con Yulia Baykova, Audrey Bassac, Juliette Blanchet, Uxue Fraile. E infine “The extraordinary story” un film che racconta l’impresa del team Vibram all’UTMB 2011.

Sabato 19 luglio alle 16 sotto l’ala coperta di Ostana: un laboratorio musicale con la Fabbrica dei suoni dedicato a famiglie con bambini 6/10 anni . Prenotazioni alla mail segreteria@fondazionebertoni.it

Ore 16 a Chianale – Pontechianale “Te la racconto io l’Occitania” di e con Silvia Mattiauda Laboratorio, Iniziativa per i bambini. Prenotazioni alla mail segreteria@fondazionebertoni.it

Tutte le informazioni sono consultabili sul sito della 100 Miglia del Monviso.