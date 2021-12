Classi in quarantena anche a Beinette, il sindaco: "Invito a rispettare le regole per scongiurare nuove restrizioni"

Come nel resto della Granda e del paese anche nel comune di Beinette il numero dei contagi è in aumento.

"Dato l'approssimarsi delle festività natalizie" - dichiara il sindaco, Lorenzo Busciglio - "invito tutta la cittadinanza ad evitare assembramenti, soprattutto in luoghi chiusi, e ad indossare sempre in modo corretto la mascherina. Facciamo tutti un piccolo sforzo adesso, per evitare in futuro restrizioni dannose alla scuola ed all'attività lavorativa. Grazie per la collaborazione".