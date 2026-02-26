Langhe e Roero: la Strada Romantica si prepara a compiere 20 anni consolidando la rete

La Strada Romantica delle Langhe e del Roero, nell’ambito del progetto “Strada Romantica 2.0”, ha promosso due importanti incontri che si sono svolti nel mese di febbraio ad Alba e Bossolasco. Le giornate hanno visto la partecipazione di amministrazioni locali, operatori turistici e associazioni di categoria, con l’obiettivo di consolidare la rete territoriale, condividere una visione strategica comune e definire insieme le linee di sviluppo future della destinazione.

Durante gli incontri, i partecipanti hanno lavorato per delineare i valori, l’identità e la mission della Strada Romantica, raccogliendo idee e contributi concreti da soci e operatori per far crescere il progetto, in vista dei 20 anni dalla sua nascita. Sono state affrontate le priorità strategiche relative a eventi, pacchetti turistici, attività di marketing e collaborazioni, individuando al contempo opportunità di partnership e linee guida operative per una gestione coordinata delle esperienze e della promozione. Particolare attenzione è stata dedicata alla creazione di prodotti turistici innovativi, dallo storytelling digitale a pacchetti esperienziali, e alla raccolta di feedback sulle criticità da affrontare.

I contributi emersi dagli incontri hanno permesso di gettare le basi per la realizzazione del catalogo “Piemonte Incoming Tourbante Viaggi 2026”, dedicato alle esperienze lungo la Strada Romantica, per la progettazione della nuova edizione di “Romantica” 2027 e per l’aggiornamento del Piano Strategico e di Gestione 2027, in vista del ventesimo anniversario dell’Associazione.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con i Comuni tappa della Strada Romantica, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, il GAL Langhe Roero Leader, Turismo in Langa APS, Ciclismo Divino ASD, l’Associazione Commercianti Albesi, ASCOM e Coldiretti Cuneo, grazie al contributo della Fondazione CRC e della Fondazione CRT.

Con questa iniziativa, la Strada Romantica conferma il suo ruolo non solo come itinerario turistico, ma come progetto condiviso che cresce insieme ai territori.

Le idee raccolte permetteranno di proporre nuovi pacchetti turistici autentici e coerenti con l’identità romantica del percorso, rivolgendosi non solo alle coppie ma a tutti coloro che amano la bellezza dei paesaggi, la cultura locale e un turismo slow. Particolare attenzione è stata riservata anche all’accessibilità e all’inclusività, per garantire che le tappe siano fruibili da tutti.

I prossimi passi riguarderanno strumenti condivisi di promozione, nuove collaborazioni e una governance più coordinata, in vista del 2027, anno simbolico per il ventesimo anniversario dell’Associazione.