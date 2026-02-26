Da Alba a Sanremo: Roberto Cavallo premiato per la sostenibilità che corre

Nella settimana in cui Sanremo diventa il centro della musica italiana, sul palco di Casa Sanremo si è parlato anche di sostenibilità. L'albese Roberto Cavallo è stato insignito dell’ECO MOVE PRIZE 2026, il riconoscimento nazionale dedicato alle eccellenze della sostenibilità ambientale, della mobilità ecocompatibile, dello sport e della cultura contemporanea. La cerimonia si è svolta il 26 febbraio presso la Lounge ufficiale dell’evento, riunendo istituzioni, imprese e protagonisti del mondo culturale e sportivo. Ideato e condotto da Metis Di Meo e promosso da Lilith Factory, il premio si avvale del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e di Sport e Salute S.p.A., con il supporto di ANAS S.p.A. – Gruppo FS Italiane e CNA Impresa Donna. Tra i temi centrali dell’edizione 2026: mobilità elettrica e condivisa, energie rinnovabili applicate allo sport, economia circolare e inclusione come leva di responsabilità sociale.

Le motivazioni del riconoscimento conferito a Roberto Cavallo valorizzano un percorso professionale e civile che, da oltre vent’anni, intreccia divulgazione ambientale, amministrazione pubblica e progettazione europea. Ambientalista e comunicatore, pioniere del plogging in Italia, Cavallo ha contribuito in modo significativo alla diffusione della cultura della prevenzione dei rifiuti e dell’economia circolare. Iniziative come Keep Clean And Run, la più lunga eco-maratona europea contro l’abbandono dei rifiuti, hanno unito sport, cittadinanza attiva e tutela del territorio, coinvolgendo istituzioni, scuole e comunità locali in un percorso concreto di partecipazione ambientale. Il premio riconosce la capacità di coniugare visione strategica e azione sul campo, comunicazione e progettualità.

L’edizione 2026 dell’ECO MOVE PRIZE ha premiato anche altre personalità di rilievo nazionale, tra cui Donatella Rettore, l’atleta paralimpico Alessandro Ossola e il Parco Nazionale del Pollino come modello di turismo sostenibile. Un parterre che, nel contesto simbolico di Sanremo, conferma il valore del premio come piattaforma di incontro tra cultura, sport, istituzioni e innovazione.

Roberto Cavallo ha commento: "Ricevere questo premio a Casa Sanremo è una grande emozione. Spesso mi dicono che quello che faccio con il plogging o con le eco-maratone è speciale, ma io credo che sia solo normalità applicata al territorio, non sento di aver fatto nulla di straordinario: il mio impegno è semplicemente quello di un cittadino che, ogni mattina, cerca di fare la propria parte. Il mio obiettivo è provare a lasciare un pezzetto di mondo un pochino migliore di come l’ho trovato, un passo alla volta, un rifiuto raccolto alla volta. Mi permetto di dedicare questo riconoscimento a chiunque, nel proprio piccolo e senza riflettori, sceglie ogni giorno la strada della sostenibilità."