Niente presepe vivente a Bra, ecco quello statico e solidale davanti alla Bper banca

La pandemia costringe ad un’altra rinuncia. Natale a Bra sarà senza la magia del presepe vivente che, per la seconda volta consecutiva, viene annullato per l’impossibilità di rispettare le norme sui distanziamenti e sulla necessità di evitare assembramenti.

Gli organizzatori della sacra rappresentazione, ferma alla 18ª edizione, non si sono però arresi e hanno trasformato la delusione in occasione di solidarietà. Ed è così che in via Principi di Piemonte, davanti alla Bper banca, ha preso vita un presepe molto speciale.