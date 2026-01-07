"Facciamoci delle domande": a Savigliano e Alba le ultime due tappe del documentario teatrale promosso da Fondazione CRC

Prosegue anche a inizio 2026 la tournée teatrale promossa dal bando "Facciamoci delle domande", iniziativa della Fondazione CRC nata con l'obiettivo di portare la riflessione filosofica anche nelle scuole in cui la materia non si insegna e di sperimentare nuovi modi di guardare al presente.

"Facciamoci delle domande" approda il 9 gennaio a Savigliano (alle ore 20 al Teatro Milanollo) e il 21 gennaio ad Alba (alle ore 19 al Teatro Sociale), appuntamento con cui si conclude la tournée provinciale che ha preso avvio il 19 novembre scorso a Villanova Mondovì e proseguita poi il 28 novembre a Bra e il 4 dicembre a Cuneo.

Il bando ha sostenuto 19 progetti nelle scuole della provincia, dalle scuole dell’infanzia alle secondarie di secondo grado: due anni di lavoro sul territorio, affiancati da Faber Teater, con momenti di incontro e approfondimento, che hanno portato alla creazione di uno spettacolo teatrale che racconta le tante e diverse attività nelle scuole, invita il pubblico a interrogarsi, fornisce spunti di riflessione, lascia aperte domande che toccano ciascuno di noi.

“Viviamo in una società caratterizzata da una crescente complessità e da una sovraproduzione di dati e notizie: allenare il pensiero critico, in particolare nelle giovani generazioni, è oggi più importante che mai per costruire futuri cittadini attivi e consapevoli” commenta Mauro Gola, presidente di Fondazione CRC.

“Con questo obiettivo, il bando Facciamoci delle domande propone momenti di riflessione filosofica agli alunni delle scuole e, con lo spettacolo teatrale, intende restituire gli esiti di questo percorso con un format inedito e aperto a tutti”.

“In questi due anni di bando, siamo andati nelle scuole a vedere il lavoro pratico e concreto della filosofia. Abbiamo incontrato insegnanti, bambini e bambine, ragazze e ragazzi. Con questo spettacolo, vogliamo raccontare questo percorso, restituirlo alle scuole partecipanti e nello stesso tempo farlo conoscere a tutta la cittadinanza. Lo facciamo attraverso alcuni video realizzati nelle scuole, che sul palco si alternano a scene dal vivo. Un’occasione preziosa per confermare che il pensiero può non essere solo individuale, ma che si può pensare insieme” commenta il Faber Teater.

Tutte le date della tournée e i link per le iscrizioni sono disponibili sul sito web www.fondazionecrc.it.