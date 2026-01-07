Alba, riprende il ciclo di incontri culturali: “Senza diplomazia c’è la guerra” con Daniela Sironi

Riprende lunedì 12 gennaio alle ore 18.30 il programma di incontri culturali dell’associazione Ithaca, con il tema “Senza diplomazia c’è la guerra”.
Relatrice dell’evento sarà Daniela Sironi, presidente della Comunità di Sant’Egidio per il Piemonte, in un appuntamento ospitato nella sala conferenze della Banca d’Alba in via Cavour 4 ad Alba.
L’incontro inaugura il calendario 2026 dell’associazione, che invita a sostenere le attività culturali attraverso contributi deducibili sul codice fiscale, erogabili all’IBAN IT07J0853022505000000050597, oppure aderendo con una tessera di abbonamento annuale da 10 euro.
L’evento si inserisce in una programmazione volta a promuovere riflessioni su temi di attualità, pace e dialogo interculturale, valori centrali per la Comunità di Sant’Egidio.