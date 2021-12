Presentato a Cuneo il "CalendEsercito" 2022

Presso il salone consiliare del comune di Cuneo, città di cui il Doi è cittadino onorario, il Comandante del Secondo reggimento alpini, colonnello Giuseppe Sgueglia ha presentato alle autorità cittadine e della Provincia Granda il CalendEsercito 2022 il cui tema è "La vostra difesa, la nostra missione".

Dai teatri operativi nelle missioni internazionali, agli innumerevoli impieghi sul territorio nazionale, l’Esercito ha testimoniato fattivamente alla collettività le infinite declinazioni che può assumere il continuo addestramento al combattimento cui sono sottoposti gli uomini e le donne con le stellette: la Forza Armata è dotata di una incredibile versatilità, di un’innata attitudine al cambiamento e di una prontezza di intervento che la rendono impiegabile ed affidabile in qualunque contesto, anche grazie alla presenza capillare su tutto il territorio.

Un’occasione per illustrare le capacità sviluppate dai militari dell’Esercito durante le intense attività di addestramento e negli impieghi operativi in ambito internazionale senza dimenticare, inoltre, il ruolo dei militari nel contenimento e contrasto alla pandemia, come ad esempio il Punto Vaccinazione Difesa presso la caserma “S. Ten. Ignazio Vian”, sede del Reggimento della Brigata “Taurinense”.

Il calendario, realizzato con un format inedito rispetto alle precedenti edizioni, contribuirà a sostenere l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell’Esercito (O.N.A.O.M.C.E.) alla quale sarà devoluta una quota del ricavato delle vendite.

L’Opera Nazionale assiste, attualmente, circa 500 orfani di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati nonché dei militari di truppa, a ciascuno dei quali eroga sussidi annuali per la formazione scolastica e per particolari necessità di carattere economico-familiare.