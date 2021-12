Ancora due interventi per incidenti a Cavallermaggiore e Cuneo nel giorno di Natale

Ancora due interventi nel giorno di Natale su due incidenti nelle strade della Granda.

Il primo nel pomeriggio di oggi, sabato 25 dicembre, a Cavallermaggiore lungo la Sp 20 intorno alle ore 17,20. Una macchina si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savigliano e Saluzzo per la messa in sicurezza del veicolo.



Il secondo intervento un'ora dopo alle ore 18,30 a Cuneo in via Stoppani con coinvolta sempre una vettura in autonomia. Qui è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Cuneo.

In entrambi i casi non si sono registrati feriti gravi.