Tamponamento tra quattro auto sulla 28 del Colle di Nava: senso unico alternato nella galleria Zerbino

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi sabato 21 febbraio lungo la strada statale 28 “Del Colle di Nava”. A causa di un tamponamento che ha coinvolto quattro veicoli, è stata disposta la chiusura temporanea del km 118, in entrambe le direzioni, nel Comune di Chiusanico

Secondo le prime informazioni, l’impatto, un tamponamento avrebbe coinvolto quattro mezzi, rendendo necessario un massiccio intervento dei soccorsi. La circolazione è attualmente interrotta per consentire le operazioni di assistenza ai feriti e la messa in sicurezza della carreggiata.

Sul posto sono immediatamente intervenute le Forze dell’Ordine, i vigili del fuoco e le squadre Anas, impegnate nella gestione dell’emergenza e nel ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Inviate due ambulanze e altrettante automediche del 118. Allertato anche l’elisoccorso “Grifo”, pronto a intervenire in caso di necessità.

Aggiornamento delle 12.48: Istituito un temporaneo senso unico alternato all’interno della galleria Zerbino