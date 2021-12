Incidente a Farigliano sulla Sp 9, un'auto coinvolta

Brutto incidente nella tarda mattinata di oggi, sabato 25 dicembre.

Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 11, lungo la strada provinciale 9, poco dopo il ponte sul Tanaro.

Non si conoscono le condizioni dei coinvolti. In loco la medicalizzata del 118 con l'equipe sanitaria a bordo per l'accertamento delle condizioni e il trasporto in ospedale.



I vigili del fuoco permanenti di Mondovì e i volontari di Dogliani hanno operato per la messa in sicurezza del mezzo, rimosso dalla carreggiata dal soccorso stradale.

Carabinieri in loco per i rilievi e la gestione della viabilità. La strada è stata momentaneamente bloccata per permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso.