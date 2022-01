Nuovi fondi PNRR per Mondovì: oltre 3 milioni per il polo delle Orfane e l'ala mercatale di Breo

Quasi 16 milioni di euro dal PNRR per quattro comuni della Granda: Alba, Bra, Saluzzo e Mondovì.

Per la città del Belvedere sono stati stanziati più di 3 milioni che andranno a finanziare due importanti interventi: il completamento del progetto del polo delle ex Orfane e la riqualificazione di un'ala mercatale a Breo.

"Abbiamo presentato ai concittadini un'idea precisa di città e la stiamo realizzando. Per farlo abbiamo predisposto i progetti, ora i bandi ci danno ragione" - dichiara il sindaco, Paolo Adriano, raggiunto dalla notizia del finanziamento degli interventi utili per completare il Polo delle Orfane (il secondo piano) e la riqualificazione di una delle due ali del mercato di piazza Ellero. - "Parliamo di oltre 3 milioni di euro, agguantati solo grazie alla volontà di mettere in campo le azioni su cui abbiamo ricevuto la fiducia dei monregalesi: una città aperta alla cultura, al bello, alla riqualificazione di aree dimenticate in passato. Abbiamo tradotto tutto questo in progetti insieme agli Uffici ed ai professionisti coinvolti, coordinati dall'assessore Carboni con la collaborazione di tutta la Giunta: è proprio questo che intendevo dire in Consiglio Comunale: avere progetti, averli fatti bene, consente di trovare le risorse".