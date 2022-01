Racconigi in lutto per la morte di don Umberto Casale

A Racconigi tutti lo chiamavano don Umby.

Se ne è andato la sera di domenica 2 gennaio don Umberto Casale, teologo di 70 anni, docente all’Istituto Superiore di Scienze religiose della Facoltà di Teologia di Torino. Era membro dell’ATI (Associazione Teologica Italiana) e dell’AMI (Associazione Mariologica Interdisciplinare).

Oltre a interventi in opere collettive e riviste specializzate, è stato autore di numerosi saggi sulla teologia, ed era uno dei più apprezzati interpreti del pensiero del Papa emerito Joseph Ratzinger.

Ecco il saluto sulla pagina facebook dell'Unità parrocchiale Racconigi Murello Foresto: “Con commozione salutiamo don Umberto. Amante della vita e della compagnia in allegria è stato un fine teologo. Ora contempla ciò per cui ha insegnato tutta la vita e scritto trattati di teologia fondamentale. La visione di Dio, che ti ha guidato in vita, ti ricolmi di gioia!”

Il rosario sarà recitato martedì 4 gennaio alle 20.30 nella chiesa di San Giovanni Battista a Racconigi. I funerali mercoledì 5 gennaio alle 10.