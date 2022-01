Al via quattro tirocini negli uffici del Comune di Bra

Anche in questo 2022 l’Amministrazione di Bra attiva quattro tirocini formativi in favore di cittadini disoccupati e inoccupati da svolgersi all’interno degli uffici comunali.

Ciascun tirocinio prevede un impegno di venti ore settimanali per un periodo di sei mesi, a partire dal febbraio 2022, con un'indennità di partecipazione di 350 euro mensili. I tirocini si svolgeranno presso la Ripartizione Servizi finanziari, i Servizi alla persona (l’Ufficio Manifestazioni e l’Ufficio Servizi scolastici) e i Servizi Amministrativi. Per la prima posizione è necessario essere in possesso del diploma di ragioniere, perito commerciale, ragioniere perito commerciale e programmatore, tecnico della gestione aziendale o equipollenti, per le altre tre è richiesto il diploma di maturità o la laurea.

Il dettaglio dei requisiti per partecipare ai tirocini e i documenti da allegare alla candidatura sono contenuti nel bando pubblicato sul sito web www.comune.bra.cn.it, nella sezione "Bandi di Concorso" di Amministrazione Trasparente, unitamente al modulo della domanda. Quest’ultima, debitamente compilata, sottoscritta in originale e corredata degli allegati indicati, dovrà essere inviata in modalità informatica – mediante mail o PEC – o consegnata a mano (previo appuntamento) all’Ufficio Informagiovani oppure all’Ufficio Protocollo del Comune di Bra, oppure ancora spedita al Comune di Bra, Ripartizione Servizi alla Persona e Culturali, piazza Caduti della Libertà n. 14, entro le 12 di venerdì 28 gennaio.

“L’obiettivo dell’Amministrazione”, commentano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore alle Politiche Sociali Lucilla Ciravegna, “è quello di fornire a giovani diplomati di vivere un'esperienza formativa che li aiuti a entrare nel mondo del lavoro, oltre che ad acquisire competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro”.