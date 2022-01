Creazione siti web a Torino: come trovare il miglior professionista

Trovare un professionista per la creazione di un sito web al giorno d’oggi può rivelarsi molto più complicato di quello che potrebbe sembrare. Se infatti continuano a nascere figure che propongono servizi di questo tipo anche in città come Torino, bisogna considerare che non tutte sono affidabili e possono garantire un lavoro a regola d’arte. Occorre dunque prestare attenzione quando si sceglie il web designer e controllare alcuni dettagli prima di confermare l’incarico. Per quanto riguarda gli esperti in realizzazione siti web Torino infatti vanta un’ampia offerta, ma solo alcuni si distinguono per servizi di alta qualità e prezzi onesti. Tra questi troviamo sicuramente Alberto Di Meo: uno dei web designer più consigliati in città, che vanta moltissime collaborazioni con aziende importanti.

Proprio basandoci su questo professionista, vediamo adesso quali sono le caratteristiche che non dovrebbero mai mancare in un web designer specializzato nella creazione di siti internet a Torino.

Esperienza e portfolio pubblico

Al giorno d’oggi sono parecchi coloro che si spacciano per web designer ma che in realtà stanno ancora muovendo i loro primi passi. Purtroppo questo è un lavoro relativamente nuovo, che non prevede il possesso di certificazioni ed attestati dunque non è semplicissimo distinguere i veri professionisti da coloro che stanno ancora imparando. Possiamo però capire quale sia il grado di esperienza di ogni web designer visitando il suo sito internet e cercando il portfolio, che deve essere pubblico. Questo è importantissimo perché costituisce la raccolta di tutti i lavori effettuati, dunque consente di avere un riscontro reale sull’esperienza del web designer in questione ma anche sul suo stile e sulla tipologia di clienti che tratta abitualmente.

Diverse tipologie di siti web

È bene ricordare che esistono diverse tipologie di siti web e che i migliori professionisti sono in grado di realizzare portali differenti a seconda delle esigenze del cliente. Un’azienda che eroga servizi ad esempio necessita solitamente di un sito web vetrina, che permetta di ottenere informazioni dettagliate oltre che accedere a contatti e recapiti. Diversamente, un negoziante può aver bisogno di un e-commerce in modo da vendere i propri prodotti anche online e riuscire ad incrementare i guadagni. Esistono poi società che necessitano solamente di un restyling del sito web, perché ne hanno uno ormai datato che rischia di compromettere la loro immagine e che dunque deve essere rinnovato ma non creato ex novo. Un vero esperto nella creazione di siti web a Torino come Alberto Di Meo è in grado di offrire servizi diversificati in base alle specifiche esigenze dei propri clienti.

Servizi di grafica

Spesso questo è un aspetto che si sottovaluta, ma se il professionista che si occupa della creazione del proprio sito web è anche un grafico si hanno molti meno problemi. Capita infatti di frequente di aver bisogno di aggiustamenti a livello di grafica e rivolgersi ad una terza persona sarebbe alquanto sconveniente.

SEO e ottimizzazione del sito web

Al giorno d’oggi non basta avere un sito web ma bisogna preoccuparsi anche dell’attività di SEO che permette di ottimizzarne i contenuti in modo che sia maggiormente visibile su Google. Conviene dunque controllare che il professionista al quale ci si affida sia in grado di offrire anche tale servizio, includendo un plugin nel sito come Yoast SEO.