Frabosa Sottana in lutto per Mauro Lanza lancia una raccolta fondi per la sua sepoltura

Si è spento all'età di sessant'anni Mauro Lanza, in Romania, dove da alcuni viveva e lavorava con la compagna.

Originario di Frabosa Sottana, classe 1962, era un grande appassionato di sport, in particolare di calcio, prima, da giovanissimo, come giocatore dell'AC Frabosa, poi come tifoso della Juve.

Era figlio del compianto geometra Mario Lanza, apprezzato imprenditore e ricordato ancora oggi con affetto da molti per aver dato lavoro a molte persone negli anni in cui era direttore degli impianti sciistici di Prato Nevoso.

Per dargli degna sepoltura e consentire il rimpatrio della salma si è mobilitato tutto il paese, attraverso una raccolta fondi attivata tramite l'ufficio turistico Infopoint Mondolè.

"Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per riportare Mauro a casa e permettergli di riposare in pace accanto ai suoi cari." - si legge nell'appello lanciato sui social - "E' necessario trovare i fondi per il trasferimento della salma entro il 20 gennaio."