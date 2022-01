Principio di incendio tetto in via Sauli a Ceva. Vigili del fuoco sul posto

Intervento, nel primo pomeriggio di venerdì 14 gennaio, a Ceva per un principio di incendio tetto, molto probabilmente causato dal malfunzionamento di un camino.

L'allarme è scattato in via Sauli, in pieno centro storico.

Sul posto i vigili del fuoco di Ceva e Mondovì con autoscala e autopompa.