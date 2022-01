Il presidente della Regione Cirio in visita a Mondovì al nuovo museo della stampa e all'hub vaccinale [FOTO]

Domenica monregalese per il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha fatto tappa nella città del Belvedere per visitare il rinnovato museo della stampa ospitato nel collegio delle ex Orfane di Piazza.

"Una realtà culturale che celebra la tradizione dell'editoria piemontese. Proprio in Piemonte, proprio a Mondovì, fu stampato uno dei primi libri d'Italia" - ha commentato il presidente che è stato guidato nella visita dall'assessore alla cultura Luca Olivieri, in veste di speciale Cicerone e dal sindaco Paolo Adriano, insieme a diversi rappresentanti dell'amministrazione comunale e al vice presidente di Fondazione CRC, Ezio Raviola.

Nella giornata di ieri il museo ha ospitato le prime visite guidate aperte ai cittadini, che hanno apprezzato il percorso e l'allestimento, arricchito da numerose opportunità di approfondimento grazie a pannelli multimediali e una app dedicata.

Il presidente Cirio ha poi preso parte alla S. Messa, officiata dal vescovo Mons. Egidio Miragoli all'Altipiano, per l'anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka. A fine della mattinata ha poi visitato l'hub vaccinale allestito in via Torino nell'ex Valauto, rimarcando l'importanza della vaccinazione nella lotta al Covid.

"Questa quarta ondata" - ha spiegato il presidente - "è caratterizzata da una diffusione altissima del virus, fortunatamente non accompagnata da altrettanta ospedalizzazione. La motivazione della differenza nei numeri è dovuta al vaccino, per questo vogliamo continuare a essere una delle regioni che vaccina di più e più in fretta".