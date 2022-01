Vigili del fuoco di Saluzzo e volontari di Busca, insieme ai volontari Aib mantesi stanno intervenendo per un incendio sulle colline di Manta nella collina retrostante al castello.

L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 16,20 di oggi, martedì 18 gennaio.

Non si conoscono al momento le cause. Al momento l'intervento è concentrato in loco, non sarebbero coinvolte abitazioni, nè persone.