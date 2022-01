Poste Italiane: 806 interventi nei 221 piccoli comuni della Granda

Malgrado la recrudescenza della situazione epidemiologica in costante peggioramento a causa dell’innalzamento della curva dei contagi, Poste Italiane continua, anche in questa quarta ondata, a garantire la continuità del servizio in provincia di Cuneo e ad essere vicino ai cittadini soprattutto nei piccoli comuni.

L’attenzione riservata alle comunità locali confermano ancora una volta il ruolo di Poste Italiane, capace, con i suoi 160 anni di storia, di essere una realtà unica in Italia per dimensioni, riconoscibilità, capillarità e fiducia da parte dei cittadini.

Tanti gli interventi realizzati ad oggi nei 221 Piccoli Comuni della Provincia di Cuneo nell’ambito del programma promosso dall’Azienda a partire dal 2018 e continuato anche nel 2021 in favore dei Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti.

35 ATM Postamat installati a Arguello, Beinette, Bergolo, Briga Alta, Canosio, Cartignano, Castellar, Castelnuovo di Ceva, Crissolo, Demonte, Faule, Gambasca, Gottasecca, Isasca, Macra, Melle, Mombasiglio, Monforte D’Alba, Montaldo Di Mondovì, Montemale Di Cuneo, Montezemolo, Ormea, Pagno, Perlo, Piobesi D’Alba, Priero, Rifreddo, Roascio, Sale San Giovanni, Valgrana, Valmala, Venasca, Verduno e Villanova Solaro, altri 14 sostituiti con apparecchi di nuova generazione, 210 località interessate da progetti di decoro urbano con il restyling delle cassette rosse di impostazione, 208 Uffici Postali in cui è stato installato il Wi-Fi gratuito.

Inoltre, in provincia di Cuneo, Poste Italiane ha potenziato il sistema di videosorveglianza per incrementare la sicurezza in 195 Uffici Postali e ha messo a disposizione di 6 Amministrazioni locali altrettanti POS in comodato d’uso gratuito. 68 scuole sono state abilitate al programma “Risparmio che fa scuola”.

Poste Italiane è presente nel tessuto sociale ed economico della provincia di Cuneo con 264 Uffici Postali, 16 Centri di Distribuzione, 92 ATM Postamat e 177 Punto Poste, ovvero reti terze quali tabaccai o stazioni di servizio ENI.

Le iniziative dedicate ai Piccoli Comuni, la cui realizzazione è consultabile sul sito www.posteitaliane.it/piccoli-comuni, sottolineano l’impegno di Poste Italiane che mette a disposizione dei cittadini della provincia di Cuneo una rete fisica e digitale unica in Italia. Le due reti operano in modo perfettamente integrato, grazie a questa preziosa doppia dimensione, Poste Italiane riesce a proporsi come ‘azienda-piattaforma’ per il Paese, in grado di offrire anche in provincia di Cuneo una serie di servizi e prodotti diversi secondo le necessità di tutti i cittadini.