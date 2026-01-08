"Racconigi si racconta", al via la stagione 2026 dell'Ufficio Turistico: visite guidate tra Castello Reale e campagne del Maira

Ha esordito nel fine settimana dell'Epifania il calendario di "Racconigi si racconta 2026" che, anche quest'anno, prevede numerosi appuntamenti che offriranno l'opportunità di conoscere meglio la città di Racconigi ed il Castello Reale.

Il Comune di Racconigi, grazie alla collaborazione con il Consorzio Conitours che per il 2026 curerà le aperture dell'Ufficio Turistico e il servizio di segreteria, propone due aperture fisse mensili, la prima e la terza domenica del mese, oltre ad una serie di date che corrispondono ad eventi speciali e ad iniziative fuori porta alla scoperta delle campagne e del sentiero sul Maira.

A queste opportunità vanno aggiunti gli appuntamenti del progetto “Residenze Reali – Territorio da Re” che vedranno rafforzare il legame tra la città ed il Castello Reale e permetteranno ai visitatori di conoscere meglio i Racconigesi calati nel loro ruolo di “ambassador”.

Il calendario di "Racconigi si racconta" prosegue il 18 gennaio con un primo appuntamento dedicato alla figura della Regina Margherita. Mancata il 4 gennaio 1926, quest'anno sarà la protagonista di molti eventi in tutta Italia. La visita al Castello Reale si arricchirà quindi di curiosità che richiamano la Sovrana e il suo legame con Racconigi.

Il 1 febbraio torna l'appuntamento con il cinema. La visita alla residenza sabauda sarà l'occasione per ricordare i numerosi film e serie televisive che hanno avuto Racconigi come scenografia.

Il 15 febbraio la visita al Castello invece è dedicata all'amore: matrimoni reali, amori clandestini, infatuazioni passeggere renderanno frizzante il percorso di visita. Infine il 28 febbraio torna i Royal Community Tour. La passeggiata in città e la visita al Castello vedranno protagonisti i personaggi famosi che furono a Racconigi e quelle persone apparentemente “sconosciute”, ma che hanno lasciato un segno profondo in città e non solo.