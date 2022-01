Saluzzo, Domenico Quirico racconta di generazioni cresciute imparando a maneggiare un Kalashnikov

“Le guerre infinite trasformano gli esseri umani”: nell’ambito della mostra "Racconti d’Afghanistan", che espone le fotografie di Mario La Porta alla ex caserma Musso, Domenico Quirico reporter per il quotidiano La Stampa, racconta la quotidianità dei popoli che non smettono di combattere: "Generazioni cresciute imparando a maneggiare un Kalashnikov e non uno smartphone”.

L’appuntamento è in programma venerdì 21 gennaio alle 20.45 nella sala tematica “Il Quartiere”, ex Caserma in piazza Montebello 1.

Green pass rafforzato e mascherina FFP2 obbligatoria.

Prenotazioni: tel 348 070 79 98 - 0175 211 451 - cultura@comune.saluzzo.cn.it