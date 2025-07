Rotary Club Savigliano: passaggio del Collare alla neo Presidente Paola De Rosi

Lo scorso 1° luglio nella splendida cornice estiva del Ristorante “La Porta delle Langhe” si è tenuto il Passaggio del collare del Rotary Club Savigliano, culmine dell’anno rotariano che segna il formale avvicendamento alla guida del Club.

Il Presidente dell’Anno Rotariano 2024-205 Vladimiro Bertinetti ha passato il collare alla Presidente 2025-2026 Paola De Rosi che guiderà dunque il Club sino a fine giugno del prossimo anno.

L’evento ha riunito circa quaranta partecipanti ed ha visto la significativa presenza di numerose autorità sia rotariane che militari e civili. Tra gli ospiti Rotary, l’Assistente del Governatore Lorenzo Gallo ed il Webmaster Distrettuale Mauro Conta che hanno sottolineato la stretta vicinanza e la proficua collaborazione tra il Club ed il Distretto. A testimonianza inoltre del forte legame del Club con il territorio, erano presenti il Sindaco di Savigliano Antonello Portera, il Sindaco di Fossano Dario Tallone, il Sindaco di Racconigi Valerio Oderda, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Savigliano Maggiore Luca Giacolla e la Presidente dell’Ascom Simona Trucco.

Il suono rituale della campana ha dato inizio alla riunione durante la quale il Presidente uscente Vladimiro Bertinetti ha ripercorso l'anno appena passato, ricordando i principali “Services” effettuati in favore della Comunità, tra cui:

- il progetto di “Scuola integrata in Ospedale” realizzato in collaborazione con altri Rotary Club della provincia, che ha fornito tablet al reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale di Savigliano ed ha offerto corsi di formazione al personale sanitario e docente. Questo ha permesso ai giovani pazienti di partecipare alle lezioni in tempo reale.

- il “Premio di Studio” che nel mese corrente sarà assegnato alle due migliori tesi in Tecniche Erboristiche discusse presso la sede di Savigliano dell’Università degli Studi di Torino, per l’anno accademico in corso.

- la “Conferenza su Santorre di Santarosa” organizzata nell’ambito della Giornata della Cultura del Comune di Savigliano, tenutasi al Teatro Milanollo con interventi del Professor Renato Scavino, socio del Rotary Club Savigliano e dell'insigne grecista Giovanni Bonavia

- Il breve escursus si è poi concluso con il ricordo di due importanti traguardi raggiunti dal Club in quest'anno: l'inaugurazione della nuova sede operativa presso i prestigiosi locali di Palazzo Villa in Savigliano ed il nuovo sito del club interamente rinnovato ed implementato.

A seguire, l'ormai virtualmente Past President Vladimiro Bertinetti ha passato il collare e la spilla presidenziali alla emozionata nuova guida del club, la Presidente Paola De Rosi, che ha ringraziato i soci per la fiducia accordatale ed ha illustrato le linee guida del nuovo anno sociale.

“Cito le parole del nostro motto per l'anno rotariano che comincia oggi – ha detto la nuova Presidente - "Uniti per fare del bene", una vera e propria chiamata all'azione. Un invito a rafforzare ciò che ci rende efficaci: la nostra capacità di essere polifonia piuttosto che cantanti solisti.”

Ad affiancare la neo Presidente il direttivo così composto: °Segretario: Marco Cigna °Tesoriere: Tino Testa °Prefetto: Vladimiro Bertinetti °Consiglieri: Ezio Camisassa, Costanza Ravbar, Emanuele Vottero Fin, Marco Varetto, Carlo Zoni.

La Presidente ha infine sottolineato: “ci aspetta un anno rotariano molto impegnativo e siamo pronti ad affrontare le sfide con la determinazione ed il consueto spirito di servizio che contraddistinguono il Rotary, per generare un impatto positivo e duraturo nella nostra Comunità“

A chiusura della serata, il secondo suono della campana ha sancito la fine di un evento in cui non è mancato lo spazio per la convivialità e una splendida atmosfera di amicizia, elementi che hanno piacevolmente procrastinato il rientro a casa dei presenti.