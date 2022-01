La Regione si propone di finanziare il nuovo ospedale unico di Cuneo. Boselli: "Un bluff"

All'indomani dell''annuncio, da parte dell'assessore regionale Luigi Icardi, dell'approvazione del consiglio regionale della programmazione d'indirizzo strategico generale per la realizzazione di nuovi ospedali, c'è chi è scettico sul finanziamento di 310 milioni di euro destinato alla costruzione del nuovo ospedale unico di Cuneo.

Secondo Giancarlo Boselli - candidato sindaco per la città capoluogo cn la lista degli Indipendenti - , infatti, "Regione e Comune continuano a bleffare, i soldi non ci sono". "L’Assessore regionale l’approvazione della programmazione come se fosse l’atto di costruzione della nuova struttura di Cuneo di Confreria - sottolinea in un post su Facebook - . Ma programmazione non significa disponibilità del finanziamento per realizzarlo, per li quale si rimanda infatti ancora una volta all’eventuale intervento dell’INAIL. Ma il sindaco e la giunta fanno finta di crederci".

Boselli ribadisce l'intenzione - in caso di vittoria alle urne - di mantenere l'ospedale nel centro della città: "Portarlo a Confreria sarebbe un grave errore dal punto di vista sanitario e darebbe un colpo mortale ai quartieri dell’altipiano, con un danno gravissimo al commercio, all’artigianato, al settore alberghiero e a quello della ristorazione".