Nessuna persona coinvolta nel crollo di un balcone avvenuto questa mattina in pieno centro Robilante.

A causare la caduta è stato un furgone che ha inavvertitamente urtato e staccato uno dei maniglioni di supporto. Il fatto è accaduto questa mattina, giovedì 20 gennaio, intorno alle 7, in via Vittorio Veneto. Fortunatamente non c'erano passanti in quel momento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale. L'area è già stata messa in sicurezza.