Una tragica fatalità avrebbe causato la morte del giovane Mattia Bottero a Garessio

Una tragica fatalità sarebbe la causa della morte del giovane Mattia Bottero, ritrovato ieri, domenica 28 luglio, in un ruscello a Garessio.

La ricostruzione delle ultime ore di vita del ragazzo, classe 2001, sono state affidate ai Carabinieri della Stazione di Garessio e della Compagnia di Mondovì, che hanno visionato le telecamere di video sorveglianza presenti in zona e raccolto diverse testimonianze.

Residente a Priero, il giovane aveva raggiunto Garessio, paese di origine della famiglia, per una festa con alcuni amici, coi quali era andato in discoteca. Ma a casa, purtroppo, non ha mai fatto rientro.

Le sue tracce si sono perse alle 4 del mattino di ieri, domenica 28 luglio, quando il gruppo di amici si è diviso. Mattia avrebbe dovuto raggiungere l'abitazione dei parenti in paese, ma non è mai rincasato. Ieri mattina l'allarme e le ricerche, che si sono fermate nella zona del ponticello in piazza Tornatore. Il giovane è stato ritrovato ai piedi del ponte, sul greto del sottostante ruscello in secca, caduto da un'altezza di diversi metri.

Sul posto sono intervenute squadre di Vigili del Fuoco da Mondovì e da Garessio, per le operazioni di recupero. A nulla sono però valsi i tentativi di rianimazione del ragazzo messi in atto dagli operatori sanitari del 118 giunti sul posto.

All'origine della morte quella che agli inquirenti pare essere stata una tragica fatalità: il giovane si sarebbe appoggiato al muretto del ponticello e, perdendo l'equilibrio, sarebbe precipitato nel torrente. Stando agli elementi raccolti dai militari dell'Arma parrebbe da escludersi l'ipotesi di un gesto volontario come anche, allo stato, quella di un improvviso malore occorso al giovane.

Originario di Garessio, Mattia Bottero era molto conosciuto in paese, dove ancora vivono alcuni suoi parenti. Da tempo risiedeva a Priero, dove aveva acquistato una cascina per poter proseguire e ampliare l'attività intrapresa dal padre Aldo, allevatore. Il giovane lascia anche la madre Fulvia e una sorella. Si attende ancora il nulla osta per i funerali.