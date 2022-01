Qualifica: Operatore del benessere - Estetica

E’ una scuola che ti offre molte possibilità per la preparazione al lavoro; è bello durante lo stage vedere molti saloni e mettere in pratica le cose imparate in AFP.



Merlo Carlotta_- Classe 2 Estetica - AFP Cuneo

Perché hai scelto AFP?

Ho scelto l’AFP perché è una scuola che può dare molti sbocchi sul lavoro e ho sempre voluto aprire un centro estetico tutto mio. Mi piace curare l’aspetto fisico mio e degli altri e questa vocazione ce l’ho da quando sono bambina. Sono venuta a vedere la scuola perché una mia compagna me ne aveva parlato molto bene e poi l’ho scelta.



Che cosa ti piace di questa scuola?

Indubbiamente di questa scuola mi piace l’organizzazione e la disponibilità da parte dei docenti, inoltre abbiamo un laboratorio ampio ed attrezzato per poterci esercitare e apprendere nuove tecniche. Le docenti sono moto preparate e molto disponibili a far fare a noi allieve molte belle esperienze, davvero formative. Ci aiutano non solo nel lavoro, ma anche nella vita. Abbiamo un tutor a cui possiamo rivolgerci in caso di bisogno.

La scuola adesso segue un progetto molto bello “Il liceo della bellezza” e la qualità della formazione AFP è davvero alta. Non è una scuola di serie B.

In AFP è molto curata anche la relazione con la famiglia, che partecipa attivamente alla vita della scuola.



La consiglieresti a chi deve scegliere dopo la terza media? Perché?

La consiglierei perché è una scuola che ti offre molte possibilità per la preparazione al lavoro. E’ bello già durante lo stage vedere molti saloni e mettere in pratica le cose imparate in AFP. Se sei bravo trovi un lavoro.



