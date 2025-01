E’ nata la CER SOLIDALE ALBA, LANGHE E ROERO- ETS, comunità energetica con una connotazione prettamente sociale. L’atto costitutivo è avvenuto mercoledì 22 gennaio ad Alba, di fronte al notaio Gaia Frunzio. La CER prende avvio da un progetto del Comitato Croce Rossa di Alba con il sostegno della Cassa di Risparmio di Cuneo e della Cassa di Risparmio di Torino.

Tra i fondatori, al fianco del comitato Croce Rossa albese rappresentato dal presidente Fulvio Borgogno, altre quattro storiche Cooperative Sociali del territorio: la Cooperativa Sociale Progetto Emmaus, rappresentata dal Presidente Alberto Bianco, la Cooperativa Coesioni Sociali rappresentata dal Presidente Piergiorgio Reggio, la Cooperativa Sociale Alice, rappresentata dal Presidente Loredana Di Cristo e l'associazione di promozione sociale Acli Cuneo rappresentata dal Presidente Elio Lingua. La forma giuridica della CER è quella di un ETS (Ente del Terzo Settore), al fine di rimarcare con forza il carattere sociale dei fondatori e la linea di attività che desidera percorrere la CER.

Il consiglio direttivo della Comunità Energetica è composto dal presidente Lorenzo Cane (per Croce Rossa), dal vice-presidente Claudio Alberto (per Coesioni Sociali), dai consiglieri Piergiorgio Previotto (per Acli), Alberto Bianco (per Emmaus) e Loredana Di Cristo (per Alice).

Spiega il vice-presidente della nuova CER Claudio Alberto: “Una CER è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e del terzo Settore, che ha la finalità di condividere l’energia elettrica in modo innovativo, proveniente da fonti rinnovabili quali impianti fotovoltaici o altro, garantendo un beneficio a tutti i membri associati della comunità”. Prosegue: “La CER solidale Alba Langhe e Roero opererà per offrire un'intelligente alternativa a persone e realtà del territorio interessate a intraprendere un percorso green, potendo condividere l'energia prodotta tra i suoi vari associati ed erogando ad essi i sussidi economici che ne derivano. La connotazione ETS rimarca il carattere sociale dell'iniziativa, la quale avrà un occhio di riguardo per il supporto alle fasce deboli del territorio, con l'erogazione di specifici sussidi economici”.

Che cosa avverrà dunque nell’immediato? Lo spiega il Presidente Lorenzo Cane: “A seguito della costituzione della CER il comitato di Croce Rossa di Alba potrà procedere all'installazione di pannelli fotovoltaici presso la propria sede e configurarsi come primo produttore con 37,5 kw/h di potenza disponibile”, precisa, “il comitato procederà poi con l’eseguire ulteriori interventi di efficientamento, quali accumulo energetico di 15kw, relamping e sostituzione parziale dei serramenti. Obiettivo della CER è operare con la prima configurazione disponibile sulla cabina primaria del territorio albese e diffondere l’opportunità di adesione a persone ed enti interessati”.

Un ringraziamento particolare per il lavoro fatto va al consulente specializzato Avv. Alessandro Licci Marini per aver seguito l’iter di preparazione dello statuto e all’ Ing. Mauro Cornaglia – Envipark Torino per lo sviluppo del progetto, realizzato attraverso il percorso di accompagnamento predisposto dalla Fondazione CRC per gli enti destinatari del contributo sul bando Sostenibilità 2023.