Carlo Cracco illumina Gusto Montagna

Venerdì 30 gennaio lo Chalet Il Rosso di Prato Nevoso (CN) apre le porte a Carlo Cracco, protagonista di una serata firmata Gusto Montagna, la rassegna che sta diventando un riferimento per chi ama le vette e l’alta ristorazione. A un anno dalla sua prima partecipazione, lo chef torna nello stesso luogo che lo aveva accolto a marzo 2025, portando in quota il suo stile inconfondibile: una cucina rigorosa, immediata, capace di parlare al grande pubblico senza perdere identità.

“È il mio secondo anno a Prato Nevoso e, dopo l’esperienza dello scorso inverno, questo appuntamento è diventato speciale: un incontro naturale tra la mia cucina e la montagna, tra il calore della convivialità e il silenzio della neve”, dichiara Carlo Cracco. “Per il 30 gennaio porterò in tavola un percorso che parla di montagna e condivisione: una cucina di gusto e precisione, capace di emozionare con naturalezza".

IL MENU DELLA SERATA

Carlo Cracco è uno dei nomi più autorevoli e riconosciuti della cucina italiana contemporanea, uno chef simbolo di una generazione che ha saputo portare l’alta gastronomia nel linguaggio del grande pubblico senza rinunciare a rigore, ricerca e identità.

Gli stessi ingredienti saranno centrali nel menu che lo chef servirà venerdì 30 gennaio.

Ad aprire le danze, un aperitivo pensato come una sequenza di piccoli assaggi, per stuzzicare il palato e introdurre la serata: Morbido di castagne, zucca e mostarda; Cracker ai semi, burro di tuorlo e alghe in insalata; Crema di riso allo zafferano, gremolada e cacao; Salmerino fondente, salsa al rafano e aceto di lampone.

Quindi, spazio ai piatti principali del menu degustazione, perfetta espressione del genio dello chef vicentino. Tra questi, l’antipasto Uovo soffice affumicato, crema di mandorla bianca e bottarga di trota, dai sentori delicati, vegetali e animali, i Tubetti di Gragnano con fagiolo poverello brasato, cavolo viola e coriandolo, primo piatto gustoso in cui il legume gioca un ruolo da protagonista, e il Filetto di vitello gratinato alle nocciole, sedano rapa, bietole e caffè, un equilibrio di sapori e consistenze, con note tostate e vegetali ben definite.

Il percorso si concluderà con il dessert Nocciola, arancia e frutto della passione, un finale fresco e armonico, che unisce rotondità, acidità e profumi agrumati.

Il menu verrà servito a un prezzo di 220 € vini esclusi. Per prenotare un tavolo, telefonare al numero +39 3428052544.

La rassegna è realizzata grazie al prezioso supporto dei partner: Costa Crociere, Acqua S.Bernardo, Aperitime Sant'Orsola, Elém, Casa della Salute, Gin Mare, Glo e Rabino 1895.

IL MENU DELLA CENA DI CARLO CRACCO

Venerdì 30 gennaio

Morbido di castagne, zucca e mostarda

Cracker ai semi, burro di tuorlo e alghe in insalata

Crema di riso allo zafferano, gremolada e cacao

Salmerino fondente, salsa al rafano e aceto di lampone

Uovo soffice affumicato, crema di mandorla bianca e bottarga di trota

Tubetti di Gragnano, fagiolo poverello brasato con cavolo viola e coriandolo

Filetto di vitello gratinato alle nocciole, sedano rapa, bietole e caffè

Nocciola, arancia e frutto della passione

Carlo Cracco, Cracco in Galleria, 1 Stella Michelin (Milano)

Vicentino classe 1965, Carlo Cracco è uno degli chef italiani più noti del nostro Paese. Formatosi all'Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi di Recoaro Terme, nel 1986 inizia a lavorare con il maestro Gualtiero Marchesi e, pochi anni più tardi, con Alain Ducasse, all’Hotel Paris. Tra le esperienze di maggior prestigio della sua carriera, il passaggio all’Enoteca Pinchiorri che, con lui alla guida, conquista le 3 Stelle Michelin, l’avvio del ristorante Cracco Peck a Milano nel 2001 e quello, sei anni più tardi, del Ristorante Cracco ** Stelle Michelin, che nel 2017 verrà trasferito nella Galleria Vittorio Emanuele II. La partecipazione a MasterChef Italia (Cielo, Sky Uno), Hell’s Kitchen (Sky Uno) e Dinner Club (Prime Video) ne hanno rafforzato l’immagine mediatica. Oggi è un punto di riferimento per i cuochi del futuro e uno dei più grandi gastronomi italiani.

Chalet il Rosso (Prato Nevoso, CN)

Baita storica situata a 2.000 mila metri di quota, lo Chalet il Rosso è aperto dal mattino presto, con la colazione, fino alla sera, con la proposta della cena. Perfetto per accogliere gli sciatori a ogni ora del giorno, è un luogo ideale per rilassarsi, ma anche e soprattutto per gustare, dall’area solarium, la vista senza eguali su tutto il comprensorio. La cucina porta la firma dello chef Antonio Ietto.

A pranzo, l’offerta informale permette un pasto veloce e di qualità, anche nel dehors riscaldato, con un panino o con una polenta self-service; a cena, il tempo scorre più lentamente e dà la possibilità di gustare piatti che mantengono un legame con la tradizione e con gli ingredienti del territorio. La cucina dello chef si può gustare anche in una terrazza/privé, con una carta dedicata. Durante la stagione, lo Chalet Il Rosso è teatro di numerosi eventi, tra cui après-ski al tramonto, cene con chef stellati e festival musicali, con dj di fama mondiale.

Come si raggiunge - Telecabina panoramica

Dove si trova - All’arrivo della telecabina panoramica, a 2.000 metri di quota

LE CENE