La Croce Rossa di Busca cerca 8 volontari per il Servizio Civile

Anche a Busca la Croce rossa italiana cerca giovani che vogliano mettersi alla prova con l’esperienza del Servizio civile universale. Un anno di impegno per gli altri, di aiuto concreto a persone che vivono in condizioni di difficoltà di vario genere. Un anno di partecipazione alla vita sociale della tua comunità. Un anno di formazione civile, culturale e professionale.

Sono otto i posti disponibili.

Il Servizio civile universale prevede un impegno di 25 ore settimanali, ed è rivolto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, che siano studenti o senza occupazione. 12 i mesi di durata del servizio, per un compenso di 444,30 euro mensili.

Durante il percorso del Servizio civile sono garantiti attività di formazione e tutoraggio iniziale, copertura assicurativa e riconoscimento del servizio ai fini previdenziali. Il servizio civile costituisce inoltre punteggio nei concorsi pubblici ed è inseribile nel curriculum vitae.

Tutte le informazioni utili possono essere reperite al sito www.politichegiovanili.gov.it.

Il termine per le iscrizioni, che vanno presentate esclusivamente on-line sull’apposita piattaforma reperibile al link https://domandaonline.serviziocivile.it (bisogna essere in possesso dello Spid), è previsto per il 26 gennaio, alle ore 14.