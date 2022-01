Accordo tra il Sacra Famiglia di Mondovì e l'AVO per l'assistenza dei volontari agli anziani

Importanti novità per il Sacra Famiglia di Mondovì. Lo scorso giovedì 20 gennaio è stata firmata un'importante convenzione tra l'istituto, rappresentato dal presidente Diego Bottero e l'AVO (associazione volontari ospedalieri) con il suo presidente Giuseppe Bertone.

L'accordo prevede l'inserimento di diversi volontari, che presteranno servizio nella casa di riposo, per aiuto agli anziani, assistenza ai parenti e supporto specifico.

"Questa iniziativa" - dichiara il presidente Bottero - è davvero importante in quanto aggiungiamo al gruppo giovani volontari della San Vincenzo, che già opera da noi, anche l'AVO, associazione dotata di grande esperienza, maturata presso ospedali e case di riposo sul territorio. Il volontariato è una forza vincente, una fabbrica di valori, una speranza per una società diversa".

Per aderire all' AVO è possibile scrivere all'indirizzo avomondovi@libero.it e per informazioni sul gruppo di volontariato attivo al Sacra Famiglia a segreteria@sacrafamigliamondovi.it