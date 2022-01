La storia del Marchesato e Margherita di Foix in onda sul nuovo canale Sky

La storia del Marchesato di Saluzzo va in onda, lunedì 24 alle 15 e alle 21 sul nuovo canale tematico Sky Explorer Hd Channel, interamente dedicato alla scoperta e all’esplorazione dell’Italia. Sarà visibile “in chiaro” sul canale 176, anche per chi non è abbonato alla piattaforma.

La puntata, registrata prima di Natale, condurrà nel Medio Evo, con una panoramica iniziale che farà conoscere l’Età di Mezzo, prima di condurre nella storia del Marchesato raccontato, dalla voce narrante di Marco Piccat, con taglio inedito rispetto alla prospettiva storica classica.

Sarà infatti Margherita di Foix, pronipote del re di Francia, seconda sposa Ludovico II, che giunse a Saluzzo nel 1492, ad essere centrale in alcune vicende del Marchesato, svelando il suo profilo di donna di potere e di comando, ma anche donna di raffinata cultura e mecenate. Il professor Piccat, docente di filologia romanza, autore di fondamentali saggi sulla Storia saluzzese presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Saluzzo, dialogjer con la giornalista Antonella Frontani davanti alla Pala della Madonna della Misericordia in Casa Cavassa.

Nella seconda parte del documentario il maestro Claudio Fenoglio, direttore dell'ensemble vocale Polimnia, racconta la realizzazione dell'opera di Puccini “Suor Angelica” le cui prove, aperte al pubblico, sono state realizzate al Monastero della Stella, sede della Fondazione CrSaluzzo.