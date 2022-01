A Cuneo arriva "Vitamina C... piace" con Campagna Amica

La biodiversità degli agrumi sarà protagonista sabato 29 gennaio a Cuneo al mercato contadino di Campagna Amica in Corso Giovanni XXIII, 15/bis (angolo Giardini Fresia). L’iniziativa si inserisce nel calendario di appuntamenti promosso in tutta Italia da Coldiretti Campagna Amica per la giornata “Vitamina C… piace!”.

Dalle 9.00 alle 12.00 tutti i consumatori che andranno al centralissimo mercato Campagna Amica di Cuneo per fare la spesa potranno degustare squisiti estratti a freddo di arance e clementine biologiche 100% calabresi, in collaborazione con l’azienda agricola Pasquale Russo di Casabona, in provincia di Crotone.

Questi succhi, battezzati “Aranclem”, rappresentano una sfida vinta nel periodo di crisi dovuto alla pandemia: nati l’anno scorso, gli estratti di agrumi sono stati un’opportunità per l’azienda calabrese del circuito Campagna Amica, davanti all’incertezza delle chiusure e al rischio di vedere sprecati prodotti di ottima qualità, di impiegare in modo diverso i frutti del proprio lavoro.

Una risposta pratica a una difficoltà, che ora diventa per i consumatori un’opportunità gustosa e genuina. Questi frutti della dieta mediterranea, infatti, sono notoriamente alleati del benessere e preziosissimi per aumentare le difese del sistema immunitario grazie all’alto contenuto di vitamina C.

“Celebrando gli agrumi 100% Made in Italy, il nostro mercato contadino in centro città si conferma uno spazio importante di incontro e dialogo tra produttori e consumatori per apprezzare da vicino la bontà e la genuinità delle eccellenze che l’agricoltura tricolore ha da offrire in ogni stagione” sottolinea Elisa Rebuffo, Responsabile provinciale di Campagna Amica.

Per tutto l’inverno al centralissimo mercato contadino di Campagna Amica a Cuneo – aperto ogni mercoledì dalle 15.00 alle 19.00 e ogni sabato dalle 8.00 alle 13.00 – le famiglie potranno acquistare, oltre ai tanti prodotti stagionali e locali, le arance, le clementine, i mandarini e i limoni certificati biologici e garantiti dal marchio Campagna Amica e i gustosissimi succhi di agrumi calabresi.

Per maggiori informazioni visitare il sito web https://cuneo.coldiretti.it