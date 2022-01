Nucetto lancia una raccolta fondi in memoria di Lollo, scomparso a soli dieci anni

+Una ferita profonda quella che ha lasciato la notizia della prematura e improvvisa scomparsa del piccolo Lorenzo Gazzano, strappato all'affetto dei suoi cari dal Covid.

"Lollo", così lo chiamavano e lo ricordano tutti a Nucetto, il paese dove abitava con i fratelli maggiori e i genitori, mamma Mara, proprietaria del "Bar delle rose", e il papà Simone.

Un dolore inimmaginabile quello della famiglia e di tutti coloro che hanno avuto occasione di conoscere Lorenzo, un bambino che tutti ricordano come solare, sorridente e molto educato.

Il sindaco Enzo Dho e il paese hanno deciso di mostrare la loro vicinanza alla famiglia lanciando una raccolta fondi online, in attesa della data dei funerali, per i quali l'Amministrazione proclamerà il lutto cittadino.

"Il piccolo Lorenzo, ‘’Lollo’’, di soli 10 anni, ci ha lasciato il giorno 25 gennaio. Ci è stato portato via improvvisamente da questo maledetto virus Covid-19 – dice il primo cittadino -. "Tutta la comunità nucettese piange la prematura scomparsa di Lollo, sempre allegro, disponibile ed educato. Ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti noi che lo abbiamo conosciuto. Questa raccolta fondi vuole essere una testimonianza di affetto e vicinanza a tutta la famiglia in questo tragico momento".

La raccolta fondi è stata attivata su GoFundMe al seguente link:

https://www.gofundme.com/f/in-memoria-del-piccolo-lorenzo?member=16959859&sharetype=teams&utm_campaign=p_na+share-sheet&utm_medium=social&utm_source=whatsapp