Aperto il concorso per le borse di studio "Avv. Marcello Soleri" per gli studenti cuneesi

il consiglio di amministrazione della “fondazione avv. Marcello Soleri” comunica che è aperto il concorso per l’assegnazione di tre o più borse di studio “avv. Marcello Soleri” di € 400,00 (quattrocento/00) a favore di giovani studenti che hanno frequentato, nell’anno scolastico 2020 – 2021, scuole medie superiori a indirizzo professionale, scientifico, tecnico site nella città di Cuneo.

- gli studenti nati e/o residenti in Cuneo.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla sede della “FONDAZIONE Avv. Marcello SOLERI”, presso la SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO ED ISTRUZIONE ARTISTI ED OPERAI di Cuneo – Via B. Bruni, 15 – 12100 CUNEO esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata, non più tardi delle ore 18,00 del giorno 05 Aprile 2022, i sotto elencati documenti: