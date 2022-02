"Cuneo è sempre vicina al mio cuore e sono contento di tutto l'appoggio che ricevo"

"Cuneo è sempre vicina al mio cuore, è sempre stata la mia realtà e sono contento di tutto l'appoggio che ricevo. Sono molto legato al Piemonte e alla mia Provincia"

Così il giovanissimo Matteo Romano ricorda la sua terra natale. Il 19enne ha debuttato ieri sera sul palco dell’Artiston per il 72° Festival di Sanremo con "Virale", piazzandosi al 17esimo posto nella classifica della stampa di ieri.

"Sono molto contento di come sia andata. Ero molto emozionato ma ho cercato di farmi abbracciare dall’emozione. Anche perché il pezzo richiede un po’ di grinta e di presenza" spiega il cantante. "La carica me l'ha data soprattutto Laura Pausini che mi ha chiesto di fare un video per la figlia che è una grande fan. E' stato surreale".

La notorietà di Matteo è partita dal social Tik Tok, strumento che gli ha permesso in poco tempo di farsi notare, di aprire i concerti di Emma e infine di calcare il palco dell'Artiston. "E' stato un percorso molto veloce e molto repertino, io voglio fare musica, tik tok è solo stata una piattaforma per lanciarmi. Anche perché sento di aver lavorato tanto quest’anno. Sono un perfezionista e ho cercato di dimostrare che sono in grado di tenere un palco come Saremo".

In duetto con Malika Ayane

Il giovane duetterà nella serata cover con Malika Ayane con il brano "Your Song" di Elthon John. "Una scelta dettata dal fatto che fosse coerente con il mio percorso. So che è una scelta ambiziosa, ma voglio comunque interpretare il brano a mio modo. Sono sempre stato appassionato di lingue e dalla lingua inglese e volevo differenziarmi dal resto. Your song è una delle ballate più amate di sempre. Da sé è venuta la scelta di Malika, artista con una voce pazzesca e un'artista con una sensibilità tale da aiutarmi a vivere una scelta del genere".

Progetti per il futuro: l'internazionalità

"Sogno di arrivare in ambito internazionale, specialmente con la lingua inglese, con cui ho iniziato a scrivere canzoni. Sto preparando un album che permetterà di conoscermi in tutte le mie sfaccettature".

Da Mamhood a Noemi: gli artisti più amati di questo festival

"Le esibizioni sono state molto forti - racconta Matteo Romano - Da Mahmood e Blanco, che hanno creato una sintonia incredibile. Anche se sono molti diversi, trovo che abbiano trovato il loro spazio con questo brano. Mi sono piaciute anche Noemi, un brano elegante e raffinato, così come Emma e poi Elisa che arriva sempre".

Generazione Z e sfide per il futuro

"La nostra generazione ha una mentalità più aperta forse rispetto al passato e questo ci aiuterà ad andare avanti nei prossimi anni. Le battaglie da portare avanti sono proprio quelle sulla libertà di espressione".