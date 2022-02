Merenda Sinoira a Pian Munè di Paesana

Chi è piemontese lo sa che tra la merenda e la cena esiste la “Merenda Sinoira”

E a Pian Munè viene proposta proprio come te l’aspetti: tagliere misto tipico con affettati, formaggi, giardiniera, acciughe al verde e antipasti tipici, pane con lievito madre di Paesana, un Buon bicchiere di vino o per i più moderni l’aperitivo. E per chi vuole si aggiunge anche il dolce.

Il tutto viene servito al costo di 18 euro (15 senza il dolce).

Si gusta la tradizione, sia nel rifugio Pian Munè a quota 1535 metri raggiungibile in auto, ma anche nella Baita Pian Croesio a quota 1890 metri, dopo una camminata panoramica di 60/90 minuti.

Occhio all’orario: la tradizione vuole che la merenda sinoira sia consumata non prima delle 16 e non dopo le 20!

E così magari dopo una bella sciata o una camminata o semplicemente per vivere un tramonto speciale, Pian Munè vi attende con i piatti piemontesi tradizionali ogni sabato e domenica sera sempre e in settimana su prenotazione!

Info e prenotazioni via messaggio whatsapp al numero 328 6925406