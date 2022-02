Cercano di entrare in un bar di Boves senza green pass: identificati e sanzionati

Disordini, questa mattina, nella centrale piazza Italia a Boves, dove una decina di persone ha cercato di entrare in un bar della piazza per prendere un caffè ma rifiutandosi di esibire il green pass.

Ne è sorta una discussione piuttosto animata, per la quale sono stati fatti intervenire i carabinieri.

Tutte le persone coinvolte sono state identificate e sanzionate. Non si tratterebbe di un caso isolato, in qunato sono numerosi gli episodi analoghi per i quali sono state fatte intervenire le forze dell'ordine.

Il sindaco Maurizio Paoletti, informato dell'accaduto, ha commentato: "Non posso che esprimere solidarietà alla pasticceria coinvolta, che ha operato secondo la legge, e alle forze dell'ordine, che devono intervenire per fatti di questo tipo".