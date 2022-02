Commercianti in ginocchio, Confesercenti: "Ogni serranda che si abbassa per sempre è una sconfitta"

“Come commerciante e come rappresentante di categoria, sapere che un negozio chiude, è sempre un dispiacere. A maggior ragione, come per esempio nel caso della gelateria di Mondovì “Mille Voglie”, quando non sono l’incapacità e l’intraprendenza a mancare ma ad incidere pesantemente sulla gestione del negozio sono fattori esterni come il caro bollette, l’aumento vertiginoso delle materie prime e un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo da due anni”.